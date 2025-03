Saint Gobain : +12% en 5 séances, nouveau zénith à 106E information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 19:16









(CercleFinance.com) - Plus rien n'arrête Saint Gobain qui s'envole de +5,5% vers un nouveau record de 106E et qui engrange +12% en 5 séances.

Le titre n'a même pas marqué le moindre temps d'hésitation lors du test des 100E et il s'est empressé d'aller tester l'objectif dés 103,6E (report d'amplitude après une dernière oscillation 92,4 et 98E 92,4 et 98E.

Le doublement du cours depuis le test des 49E du 26/10/2023 n'est donc pas l'ultime limite et tous les canaux les plus verticaux sont franchis par le haut: avec +24% en 9 semaines, qu'est ce qui interdit d'espérer +30% et un objectif de 112/113E ?







