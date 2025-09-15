 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sainsbury entouré après des propos rassurants sur Argos
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 12:03

Sainsbury grimpe de près de 6% à Londres, à la suite de pourparlers avortés avec JD.com en vue de lui céder sa filiale Argos, une annonce toutefois accompagnée de commentaires rassurants sur les perspectives de cette division.

Après avoir confirmé samedi des rumeurs de presse faisant état de discussions avec le distributeur en ligne chinois JD.com, le distributeur alimentaire britannique a, dès le lendemain, indiqué mettre un terme à ces négociations.

'JD.com a fait savoir qu'il ne serait désormais disposé à s'engager que sur la base de conditions et engagements sensiblement révisés qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de nos actionnaires, collaborateurs et parties prenantes', explique-t-il.

Toutefois, Sainsbury souligne à cette occasion la bonne marche de sa stratégie de transformation d'Argos, et que l'activité de cette division s'est montrée 'conforme aux attentes au cours de l'été, aidée par une météorologie clémente'.

'Les ventes et la rentabilité se sont montrées plus fortes sur le premier semestre comptable par rapport à la période de l'année dernière, quand les ventes du deuxième trimestre avaient été stimulées par du déstockage', explique-t-il.

SAINSBURY
SAINSBURY
322,700 GBX LSE +5,05%
