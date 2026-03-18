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SailPoint chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société de cybersécurité SailPoint SAIL.O chutent de 13,1 % à 12,79 $ avant la mise sur le marché ** SAIL s'attend à ce que les revenus du 1er trimestre de l'exercice 27 se situent entre 273 millions et 277 millions de dollars , par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 284 millions de dollars - données compilées par LSEG ** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en hausse de 23% par rapport à l'année précédente , à 295 millions de dollars, par rapport aux estimations de 292,6 millions de dollars ** SAIL a baissé de ~27% cette année, à la dernière clôture

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