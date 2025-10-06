SAIC acquiert SilverEdge Government Solutions pour 205 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de défense Science Applications International Corp SAIC.O a déclaré lundi qu'elle avait accepté de racheter son homologue SilverEdge Government Solutions à la société de capital-investissement Godspeed Capital pour 205 millions de dollars en numéraire.

La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de l'année fiscale 2026.

SAIC, dont le siège se trouve à Reston, en Virginie, fournit des services techniques gouvernementaux et des services informatiques d'entreprise. En juin, l'entreprise s'est vu attribuer un contrat quinquennal de 928 millions de dollars par le ministère de la défense pour fournir des services d'ingénierie à l'appui du programme TENCAP de l'armée de l'air américaine.

Grâce à l'acquisition du fournisseur de solutions de cybersécurité, de logiciels et de renseignements SilverEdge Government Solutions, SAIC cherche à élargir son portefeuille de produits en intégrant les produits de SilverEdge, notamment sa suite logicielle phare, SOAR.

"SOAR fournit des produits agiles, à faible risque et à prototypage rapide qui s'alignent sur notre stratégie de croissance d'entreprise visant à fournir des solutions numériques intégrées à nos clients qui s'attaquent aux priorités nationales", a déclaré Toni Townes-Whitley, directrice générale de SAIC.

Pour cette opération, SAIC a bénéficié du soutien de KPMG en tant que conseiller financier et SilverEdge a été conseillée par KippsDeSanto & Co.