Sagis fait l’acquisition de Famility

(AOF) - Multi-family office et société de gestion agréée, Sagis réalise sa première acquisition avec l'intégration de Famility, family office dédié à l'accompagnement de familles dans la supervision et la gestion de leur patrimoine, tant en France qu'à l'international. Le rapprochement avec Famility consolide l'expertise de Sagis en ingénierie patrimoniale, qui s'adjoint des compétences complémentaires en private equity ainsi que sur les problématiques internationales.

Avec cette première croissance externe, Sagis gère et supervise désormais un patrimoine de plus de deux milliards d'euros pour le compte de 150 familles, entrepreneurs et fondations.

Créée en 2013 par Arnaud Gosset-Grainville et accompagnée par Siparex depuis 2023, Sagis dispose d'une double expertise : une activité de Family Office pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux et familiaux, couplée à une activité de multi gestion déléguée en architecture ouverte, agréée par l'AMF.

Fondée il y a 20 ans par Jean-Yves de Louvigny, Famility propose à une vingtaine de familles un service haut-de-gamme d'accompagnement global, de la supervision de l'ensemble du patrimoine à l'ingénierie juridique et fiscale.