Safran valide le concept de propulsion hybride de l'hélicoptère Eco Mode

Ce mode réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 d'environ 15 % et augmente l'autonomie de l'hélicoptère.

(AOF) - Safran Helicopter Engines a validé son système de propulsion hybride Eco Mode lors d'essais au sol à Bordes, en France, en vue des prochains essais en vol sur le démonstrateur d'hélicoptère à grande vitesse Airbus Racer. Le mode de propulsion hybride électrique a été testé pour la première fois dans une configuration similaire à celle qui sera utilisée sur le Racer. Conçu pour les hélicoptères bimoteurs, le mode Eco met un moteur en veille pendant la croisière, tandis que l'autre fonctionne à un niveau de puissance plus économe en énergie.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.