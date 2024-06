Safran va racheter Preligens, spécialiste de l'IA pour l'aérospatial et la défense

Le groupe Safran a annoncé lundi être entré en discussions exclusives pour acquérir l'intégralité du capital de la PME française Preligens, l'un des leaders de l'intelligence artificielle (IA) dans les secteurs de l'aérospatial et de la défense, "pour une valeur d'entreprise estimée à 220 millions d'euros".

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le journal La Tribune avait affirmé le 15 juin que le groupe Safran avait remporté des enchères pour acquérir Preligens, une information que les deux intéressés n'avaient pas confirmée.

"Preligens propose des solutions éprouvées basées sur l'IA pour analyser les images à haute résolution, les vidéos FMV (full motion video) et les signaux acoustiques" et "développe des algorithmes et logiciels complexes permettant d'analyser et de détecter et identifier automatiquement des objets présentant un intérêt militaire, à partir notamment d'images satellites à caractère commercial ou gouvernemental", détaille Safran.

En octobre 2022, Preligens avait décroché un contrat de 240 millions d'euros auprès du ministère français de la Défense pour le traitement en masse de données pendant sept ans.

En acquérant Preligens, le groupe Safran, qui opère dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, entend soutenir "le développement" de la PME "dans le monde, notamment sur le marché américain".

Fondée en 2016, Preligens revendique un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros en 2023 et 220 salariés, "dont 140 ingénieurs pour le pôle Recherche & Développement", indique le communiqué de Safran.

L'opération de rachat "est soumise aux approbations réglementaires habituelles, ainsi qu'aux procédures applicables en termes d'information et de consultation des représentants du personnel de Preligens. La finalisation de cette transaction est attendue au troisième trimestre 2024", précise Safran dans son communiqué.