Safran: usine d'aubes de compresseur inaugurée en Wallonie information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Safran annonce l'inauguration de 'Safran Blades', une nouvelle usine de production d'aubes de compresseur pour moteurs d'avion implantée à Marchin, en Wallonie.



Cet investissement de 108 millions d'euros a été réalisé en partenariat avec Wallonie Entreprendre (28 %) et la SFPIM (16 %), aux côtés de Safran Aero Boosters (56 %).



S'étirant sur quelque 10 000 m², le site, entièrement digitalisé et automatisé, répond aux standards de l'industrie 4.0.



Labellisée ' Factory of the Future ' en 2025, l'usine produira jusqu'à 700 000 aubes en titane par an dès 2026, principalement pour les moteurs LEAP et GEnx. Elle emploiera 150 personnes à terme.



Cette implantation vise à renforcer la souveraineté industrielle de Safran dans un contexte géopolitique incertain, tout en contribuant à la réindustrialisation de la Wallonie avec le soutien actif des autorités wallonnes et fédérales.





