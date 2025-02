Safran : un exercice 2024 solide et des perspectives revues à la hausse

(AOF) - Safran a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un résultat net part du Groupe de 3,06 milliards d'euros, en croissance de 51%. Le résultat opérationnel courant ressort à 4,11 milliards d'euros, en hausse de 30,1%. Le chiffre d'affaires 2024, en amélioration de 17,8%, s'établit à 27,31 milliards d'euros. A fin 2024, le cash-flow libre ressort à 3,19 milliards d'euros, contre un consensus de 3 milliards d'euros. Un dividende de 2,90 euros par action sera soumis à l'approbation des actionnaires.

Côté perspectives, Safran vise une hausse de son chiffre d'affaires d'environ 10% et un résultat opérationnel courant compris entre 4,8 et 4,9 milliards d'euros. Il était estimé entre 4,7 et 4,8 milliards d'euros précédemment.

