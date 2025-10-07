Safran: The Capital Group Companies sous le seuil des 5% du capital
07/10/2025
capital et 3,93% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché.
