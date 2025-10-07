 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,76
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Safran: The Capital Group Companies sous le seuil des 5% du capital
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 16:26

The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 octobre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Safran et détenir 4,99% du
capital et 3,93% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché.

Valeurs associées

SAFRAN
298,8000 EUR Euronext Paris +0,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Commission européenne dévoile mardi ses nouvelles mesures de protection pour les producteurs européens d'acier ( AFP / ANDER GILLENEA )
    L'UE déploie un arsenal sans précédent pour sauver sa production d'acier
    information fournie par AFP 07.10.2025 16:37 

    L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise jugée déloyale et de plus ... Lire la suite

  • Kering (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : Getlink, Nexans, LVMH, Kering...
    information fournie par Reuters 07.10.2025 16:30 

    * GETLINK GETP.PA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver", avec un objectif de cours à 16,5 euros. * NEXANS NEXS.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * LVMH LVMH.PA - Morgan Stanley relève ... Lire la suite

  • Un trader à la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, les taux et l'IA en soutien
    information fournie par Reuters 07.10.2025 16:23 

    La Bourse de New York a ouvert légère hausse mardi, au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq, alors que l'attention se porte vers la politique monétaire américaine et une série d'annonces liées au secteur de l'intelligence artificielle. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 1er octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street fait fi de la prolongation de la paralysie budgétaire américaine
    information fournie par AFP 07.10.2025 16:16 

    La Bourse de New York évolue en petite hausse mardi, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes politiques aux Etats-Unis, où l'arrêt partiel des activités de l'Etat fédéral se poursuit, pour continuer à se réjouir des perspectives d'assouplissement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank