Safran se veut rassurant sur sa trésorerie, CA -8,8% au T1

PARIS, 29 avril (Reuters) - Safran SAF.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 8,8% à données comparables au premier trimestre à 5,38 milliards d'euros, conséquence de l'impact de la pandémie de coronavirus sur les activités du constructeur français de moteurs et d'éléments d'intérieur pour l'aéronautique. Le troisième équipementier mondial du secteur a précisé que son activité avait chuté de 20,4% sur le seul mois de mars, au cours duquel ont été mises en oeuvre les mesures de confinement en Europe, après une baisse plus légère en janvier et février. Il ajoute que sa génération de cash-flow libre a été positive au cours de chacun des trois mois du premier trimestre et qu'il dispose d'une liquidité "suffisante" avec 3,2 milliards de trésorerie et équivalents au 31 mars. Pour la suite de l'année, Safran explique que les tendances qui ont déjà commencé à affecter ses activités "se sont amplifiées en avril" et que "la baisse attendue du chiffre d'affaires au deuxième trimestre pourrait être en ligne avec celle observée en avril". Il ajoute viser une génération de trésorerie positive sur l'ensemble de l'exercice. (Marc Angrand)

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.53%