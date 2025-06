Safran: Ryanair achète 30 moteurs de rechange CFM-LEAP-1B information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que Ryanair et CFM International ont signé aujourd'hui un contrat d'achat de 30 moteurs de rechange CFM LEAP-1B.



Ces moteurs sont destinés à soutenir la croissance de la flotte de Boeing 737 MAX de la compagnie aérienne.



'Ces moteurs CFM de dernière génération réduisent la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu'à 20 % par siège lorsqu'ils sont installés sur notre flotte de B737 MAX', a commenté Michael O'Leary, PDG de Ryanair.



Ryanair est un client de CFM depuis 1998, exploitant la plus grande flotte d'avions Boeing équipés de CFM, y compris la plus grande flotte de 737 de nouvelle génération équipés de CFM56 en Europe.



La compagnie aérienne basée en Irlande exploite actuellement 181 avions 737-8-200 équipés de moteurs LEAP, dont 29 appareils doivent encore être livrés dans le cadre d'une commande de 2014. Ryanair a passé en 2023 une nouvelle commande de moteurs LEAP-1B pour équiper 150 Boeing 737-10 fermes et 150 en option.







