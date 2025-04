Safran renouvèle son partenariat avec Spirit Airlines

(AOF) - Safran Landing Systems et Spirit Airlines ont renouvelé leur accord à long-terme portant sur la fourniture et la maintenance des roues et freins carbone de la flotte d’ Airbus A320 de l’opérateur américain. Ce contrat couvre les Airbus A320ceo et A320neo actuellement en service ainsi que ceux à venir. La fabrication des freins sera assurée par l'usine de Safran Landing Systems à Walton (Kentucky), qui compte 400 collaborateurs hautement qualifiés.

Cette collaboration inclut également un service de maintenance complet et réactif, assuré par le réseau de Safran Landing Systems Wheels & Brakes Services basé en Floride, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, au Texas et au Nevada.