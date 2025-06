Safran: renforce son alliance avec Babcock International Gp. information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon du Bourget, Safran Electronics a annoncé un protocole d'accord avec Babcock International Group pour renforcer leur coopération dans les systèmes de mission multi-domaines, les moteurs d'avion, les technologies spatiales et les communications tactiques et stratégiques.



Ce partenariat ambitionne de combiner les expertises des deux groupes pour répondre aux besoins croissants des marchés de la défense au Royaume-Uni, en France et à l'international.



Le protocole soutient également les traités de Lancaster House, en faveur du renforcement des liens bilatéraux en matière de défense entre Londres et Paris. Il prévoit des efforts conjoints en R&D, le partage de meilleures pratiques industrielles, ainsi qu'un renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement.







