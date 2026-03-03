 Aller au contenu principal
Safran mise sur Metavonics et renforce son positionnement dans l'avionique critique
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 16:24

Le groupe aéronautique investit via sa filiale de capital-risque dans la start-up française, à l'occasion d'une levée de fonds de 7,3 MEUR, et noue un partenariat avec Safran Electronics & Defense.

Safran annonce, via Safran Corporate Ventures, un investissement dans Metavonics, start-up française fondée en 2021 et spécialisée dans les technologies avioniques critiques pour la sécurité, dans le cadre d'une levée de fonds de Série A de 7,3 millions d'euros, réalisée aux côtés de l'autrichien TTTech.

Metavonics développe une approche modulaire reposant sur des composants électroniques standardisés et certifiés ainsi que sur des outils logiciels facilitant le développement, l'intégration et l'évolution des fonctions avioniques sur l'ensemble de leur cycle de vie.

L'opération s'accompagne de la signature d'un accord de partenariat avec Safran Electronics & Defense et s'inscrit dans la stratégie de soutien aux technologies innovantes liées à la sécurité des systèmes embarqués.

"Avec cet investissement, Safran Corporate Ventures soutient l'innovation française et la transformation de l'avionique critique. La technologie modulaire de Metavonics représente un réel progrès en matière de sécurité et de performance des systèmes embarqués", a commenté Florent Illat, Directeur Général de Safran Corporate Ventures.

Le titre Safran recule de 4,4% à Paris.

