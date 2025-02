Safran: le moteur électrique ENGINeUS certifié par l'EASA information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Safran rapporte que le moteur électrique ENGINeUS de Safran Electrical & Power est devenu 'le premier moteur certifié par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) pour les nouvelles mobilités aériennes'.



Cette certification, obtenue après 1500 heures d'essais et plus de 100 heures de vol, marque l'aboutissement de quatre ans de travail avec l'EASA.

Le moteur intègre l'électronique de puissance et de contrôle, offrant une puissance de 125 kW avec un rapport poids/puissance de 5 kW/kg.



Safran prévoit une production en série dès 2026 en France et au Royaume-Uni, avec une capacité de plus de 1 000 moteurs par an.





