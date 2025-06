Safran: la GB autorise le rachat de Collins, sous conditions information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le Royaume-Uni a autorisé mardi le rachat par Safran de certaines activités de Collins après les concessions acceptées par le groupe français afin de répondre aux craintes de l'administration britanniques.



Dans un communiqué publié dans la matinée, l'autorité de la concurrence (CMA) indique considérer que les engagements pris par Safran sont suffisants afin de remédier, d'atténuer ou de prévenir une réduction substantielle de la concurrence.



Au mois d'avril, Safran avait proposé à la CMA de se séparer de l'ensemble de ses activités dans les stabilisateurs horizontaux réglables (THSA) pour avions, avec l'objectif d'apaiser les craintes manifestées par Londres.



Officialisée en 2023, l'opération porte sur l'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, jusqu'ici filiale de l'américain RTX.



L'offre de Safran - basée sur une valeur d'entreprise de 1,8 milliard de dollars - porte sur un périmètre employant quelque 3.700 personnes sur huit sites en Europe et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO (maintenance et réparation).





Valeurs associées SAFRAN 257,4000 EUR Euronext Paris -0,66%