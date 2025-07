Safran : la course aux records reprend, les 287E en vue information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - Safran bénéficie des bons chiffres publiés par Boeing et la course aux records reprend: après un double appui sur 275E mi-juillet, le titre renoue avec les 285E (meilleur clôture à 285,3E le 18 juillet) le zénith des 287E (record intraday) se retrouve à portée immédiate.

Au-delà, Safran aurait effacé la dernière résistance traçable et filerait tout droit vers les 300E.





Valeurs associées SAFRAN 281,4000 EUR Euronext Paris +2,03%