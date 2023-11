Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: l'Italie s'oppose à la vente de Microtecnica information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 08:49









(CercleFinance.com) - Safran a été informé de la décision du gouvernement italien d'exercer son ' Golden Power ' et de s'opposer ainsi à la vente à Safran de Microtecnica, société regroupant les actifs localisés en Italie.



Cette annoncé est faite dans le cadre du projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace,



' Suite à cette décision, Safran reste engagé dans l'opération et travaille avec toutes les parties prenantes afin de déterminer les prochaines étapes ' indique le groupe.



La finalisation de cette acquisition demeure par ailleurs notamment soumise à l'obtention d'autres approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +0.49%