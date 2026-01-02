information fournie par Reuters • 02/01/2026 à 12:04

Safran et Skyted s’allient pour la communication confidentielle dans RAVE IFEC

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ET SKYTED SIGNENT UN PARTENARIAT EXCLUSIF POUR INTÉGRER DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION SILENCIEUSE ET CONFIDENTIELLE AUX SYSTÈMES RAVE IFEC

Texte original [https://tinyurl.com/2vj496n8] Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)