 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran et Skyted s’allient pour la communication confidentielle dans RAVE IFEC
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 12:04

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ET SKYTED SIGNENT UN PARTENARIAT EXCLUSIF POUR INTÉGRER DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION SILENCIEUSE ET CONFIDENTIELLE AUX SYSTÈMES RAVE IFEC

Texte original [https://tinyurl.com/2vj496n8] Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SAFRAN
303,6000 EUR Euronext Paris +2,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank