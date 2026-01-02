Safran et Skyted s’allient pour la communication confidentielle dans RAVE IFEC

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Un nouveau cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté en Ariège, où il s'agit du deuxième foyer de cette maladie, selon un bilan actualisé vendredi sur le site du ministère de l'Agriculture. "C'est un troupeau de l'est de l'Ariège, qui était vacciné ...
information fournie par Boursorama avec AFP•02.01.2026•12:15•
L'activité du secteur manufacturier en France a connu en décembre sa plus forte amélioration depuis trois ans et demi, tirée par un rebond de la demande à l'export, selon l'indice PMI publié vendredi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). ...
information fournie par Boursorama avec AFP•02.01.2026•12:10•
Michelin veut acquérir deux entreprises américaines centenaires, spécialistes des tissus plastifiés de haute technologie, notamment utilisés dans les vaisseaux spatiaux, a annoncé vendredi le géant français du pneumatique. "Michelin a conclu des accords en vue ...
information fournie par Zonebourse•02.01.2026•12:10•
Ce partenariat stratégique vise à intégrer une technologie de rupture au sein des cabines d'avions pour permettre des appels vocaux simultanés sans nuisances sonores. Safran Passenger Innovations (SPI) indique avoir conclu un accord d'exclusivité avec la jeune ...
