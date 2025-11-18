information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 11:33

Safran et Emirates signent un protocole d’accord pour la fabrication et l’assemblage de sièges à Dubaï

* EMIRATES ET SAFRAN SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD POUR IMPLANTER UNE UNITÉ DE FABRICATION ET D’ASSEMBLAGE DE SIÈGES À DUBAÏ

* LA FINALISATION D’ICI LE T4 2027

(Rédaction de Gdansk)