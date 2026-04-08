Safran : énorme 'gap' au-dessus de 290E, test les 316E dans la foulée
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 11:44
Safran a rouvert sur un énorme "gap" au-dessus de 290,6E alors que la veille, il semblait logique de tabler sur le comblement du "gap" des 215E du 22 février 2025, voir sur un retracement du plancher des 200E des 7 et 9 avril 2025.
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