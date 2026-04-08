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Safran : énorme 'gap' au-dessus de 290E, test les 316E dans la foulée
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 11:44

Safran s'en sort bien : après avoir enfoncé le plancher des 282E du 24 novembre (le titre risquait de décrocher en direction de l'ex-résistance historique des 248,5E du 27 février 2025), le rebond sur 274,4E (plancher du 30 mars) débouche sur l'effacement de toutes les pertes subies depuis le 11 mars et le refranchissement de la MM50 qui gravite vers 311E : le prochain objectif sera le test de la résistance des 326E du 13 et 14 janvier.
Safran a rouvert sur un énorme "gap" au-dessus de 290,6E alors que la veille, il semblait logique de tabler sur le comblement du "gap" des 215E du 22 février 2025, voir sur un retracement du plancher des 200E des 7 et 9 avril 2025.

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