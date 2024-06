Safran crée une coentreprise avec MTU Aero Engines

(AOF) - Safran Helicopter Engines et MTU Aero Engines ont signé l’accord de coopération pour créer EURA (EUropean Military Rotorcraft Engine Alliance), une coentreprise à parts égales. Cette société constituera le noyau d'un programme de coopération avec des partenaires industriels et technologiques de plusieurs autres pays européens. Avec la création d'EURA, les deux entreprises vont développer un nouveau moteur 100% européen pour la prochaine génération d'hélicoptères militaires européens dont l'entrée en service est prévue à l'horizon 2040.

La finalisation de cet accord de coopération fait suite au protocole d'accord signé au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace en juin 2023.

La création d'EURA va encourager un futur appel à propositions spécifique pour les moteurs d'hélicoptères militaires dans le cadre du Fonds européen de la défense (FED). Safran Helicopter Engines et MTU Aero Engines via EURA y répondraient alors dans le cadre d'un consortium réunissant plusieurs partenaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

