Safran: choisi par Airbus pour les satellites LEO d'Eutelsat information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 14:28









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé jeudi avoir été sélectionné par Airbus afin d'équiper la nouvelle constellation de satellites en orbite basse (LEO) d'Eutelsat.



L'équipementier français indique que sa filiale de radiocommunications spatiales Syrlinks a été choisie pour fournir des systèmes de télémétrie, repérage et commande (TT&C) pour 100 satellites en cours de construction.



Dans un communiqué, Safran estime que cet accord témoigne du renouvellement de la confiance d'Airbus, avec lequel Syrlinks collabore depuis 2017, date du lancement de la première génération de la constellation OneWeb d'Eutelsat.



Safran a également annoncé mercredi à l'occasion du salon du Bourget qu'il allait s'associer aux motoristes MTU Aero Engines et Avio Aero afin de développer un nouveau moteur 100% européen destiné à la prochaine génération d'hélicoptères militaires.



La mise en service du projet baptisé 'ENGHE' (European Next Generation Helicopter Engine) est prévue à horizon 2040.





Valeurs associées SAFRAN 262,6000 EUR Euronext Paris +1,08%