Safran Aircraft Engines : Jet2 Plc commande des moteurs CFM LEAP-1A supplémentaires

Jet2 plc est cliente de CFM depuis 2002 et l'annonce d'aujourd'hui vient renforcer la relation de longue date entre les deux sociétés.

(AOF) - Société britannique, Jet2 plc a annoncé aujourd'hui avoir choisi les moteurs LEAP-1A de CFM International (société à parité entre Safran Aircraft Engines et General Electric) pour équiper sa nouvelle commande de 71 nouveaux Airbus A320 NEO/A321NEO, dont 35 sont des commandes fermes. L'accord comprend des moteurs de rechange et un accord de support de services à long terme, les livraisons devant débuter en 2028.

