Safe : regroupement d'actions

(AOF) - Safe a annoncé un regroupement d’actions à raison de 1 000 actions anciennes contre 1 action nouvelle. L’objectif de ce regroupement est d’accompagner une nouvelle dynamique boursière de la société et de sortir la société du statut de penny stock afin d’en améliorer la perception par le marché. Les opérations de regroupement auront lieu du 4 juin au 4 juillet, et elles prendront effet le 7 juillet, date du premier jour de cotation des actions issues de ce regroupement.

