Safe: premières implantations en Colombie

Pour accélérer son développement commercial en Colombie, Safe Orthopaedics présentera sa gamme de vis et de cages lombaires déjà disponibles sur le marché, lors du 19ème "Curso Internacional de Cirugía de Columna qui se tiendra du 19 au 22 février 2025 à Carthagène.

(AOF) - Safe Group a annoncé les premières poses de dispositifs de sa filiale Safe Orthopaedics en Colombie. La medtech précise que ces interventions se sont déroulées dans la capitale Bogota : le docteur César Diaz a utilisé les dispositifs de Safe Orthopaedics supervisé par des experts locaux et l'équipe de Safe Orthopaedics a assuré un soutien technique au cours du processus. La Colombie, avec son infrastructure médicale et ses professionnels de santé, "représente un marché important pour la société".

