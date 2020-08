Safe Orthopaedics reçoit l'homologation 510k de la FDA pour la vente de SteriSpineTMPS 2ème génération aux États-Unis

? Succès de la gamme SteriSpineTM PS 2e?me ge?ne?ration auprès des chirurgiens dans les zones commercialisées

? Nouveau brevet au Japon sur la vis Oak, implant de la gamme SteriSpineTMPS



Eragny-sur-Oise, France, le 10 août 2020 à 18H00 CEST - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société? spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd'hui l'obtention de l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA), agence de régulation américaine, pour la commercialisation de SteriSpineTM PS 2ème génération sur le territoire américain.



Conçue en 2010, SteriSpineTM PS est la première technologie à l'échelle mondiale de vis pédiculaires associées à une instrumentation prête-à-l'emploi (à usage unique et stérile). Après plus d'une dizaine de millier de chirurgies réalisées, Safe orthopaedics annonçait en 2019 le lancement de la 2ième génération. Significativement plus fine, plus rigide, toujours radio transparente, SteriSpineTM PS 2ème génération permet au chirurgien d'intervenir de manière encore plus mini-invasive et d'être utilisée sur un plus grand nombre de pathologies du dos.