Éragny-sur-Oise, France, le 31 mai 2021 à 8h35 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce le jugement du 28 mai 2021 rendu par la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris dans le procès pour contrefaçon contre Neo Medical.

Ayant découvert que les sociétés Neo Medical, française et Suisse, importaient et proposaient à la vente sur le territoire français des produits reproduisant selon Safe Orthopaedics des caractéristiques des revendications d'un de ses brevets, Safe Orthopaedics a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Neo Medical, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Pierre Dumouchel, Président Directeur General de Safe Orthopaedics commente « Le tribunal de Paris confirme la solidité de nos brevets, comme l'avait déjà fait l'Office Européen des Brevets, et demande à notre compétiteur le retrait de ses technologies statuées contrefactrices. Nous nous réjouissons de cette décision qui défend notre savoir-faire et notre distribution sur le marché français estimé à environ 100M€. Nous continuerons de protéger nos innovations issues d'idées de chirurgiens impliqués et les intérêts financiers de nos actionnaires qui reconnaissent notre unicité et investissent dans notre expansion internationale ».