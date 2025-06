Sacre du PSG à Paris: 79 interpellations dans la nuit de dimanche à lundi

Des affrontements ont lieu entre les policiers et la foule après le défilé du bus de l'équipe du PSG, près de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, le 1er juin 2025, au lendemain de la victoire du PSG lors de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2025 contre l'Inter Milan à Munich ( AFP / Romain PERROCHEAU )

Soixante-dix-neuf personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi en marge des célébrations à Paris de la victoire du PSG en Ligue des champions, a indiqué lundi le préfet de police de Paris Laurent Nuñez.

"Après la levée du service, on peut dire même dans la nuit, après 01H00 du matin, on a vu des résurgences d'individus qui étaient animés de malveillance, qui n'étaient pas vraiment des supporters du Paris Saint-Germain (...): ils ont pris des barrières et ils ont bloqué le périphérique pendant un bon quart d'heure et puis on a eu aussi un retour sur les Champs-Elysées de groupes qui montaient, descendaient, tiraient des mortiers et essayaient de dégrader des commerces", a expliqué le préfet de police sur RTL.

"On a procédé à 79 interpellations dont une partie dans la nuit (...); le calme est revenu vers 03h30 du matin", a-t-il encore détaillé, évoquant un nombre d'interpellations "totalement inédit" pendant le week-end.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu 563 interpellations dont 491 à Paris, qui ont conduit à 307 gardes à vue.

Au total, plus de 5.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pendant le week-end dans la capitale et en petite couronne.

La victoire historique du PSG face à l'Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des Champions, samedi à Munich, a été endeuillée en France par la mort d'un mineur de 17 ans, tués à coups de couteau à Dax, et celle d'un jeune homme d'une vingtaine d'années à Paris, où la soirée a été émaillée de nombreux incidents.

Rentrés en France dans l'après-midi, les joueurs parisiens ont défilé dimanche sur les Champs-Elysées devant plus de 100.000 personnes avant de présenter la Coupe d'Europe à leurs supporters au Parc des Princes.