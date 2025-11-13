Sabadell: bénéfice en hausse de 7,3% sur neuf mois malgré le feuilleton de l'OPA de BBVA

( AFP / JOSEP LAGO )

La banque espagnole Sabadell a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 7,3% sur les neuf premiers mois de l'année 2025, période marquée par le feuilleton à rebondissements de l'OPA hostile de sa rivale BBVA la visant.

Cette opération a finalement échoué mi-octobre, au quatrième trimestre, et les multiples soubresauts de ce méga-projet que ni le gouvernement central de gauche à Madrid, ni la direction de Sabadell ne soutenaient, n'ont, semble-t-il, pas affecté négativement les performances financières du groupe entre janvier et septembre.

Dans un communiqué, Sabadell, quatrième banque d'Espagne, a indiqué avoir "réalisé un bénéfice net de 1,39 milliard d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une augmentation de 7,3% par rapport à l'année précédente" et dégagé "un nouveau résultat record pour l'établissement" sur cette période.

"Les excellents résultats au troisième trimestre (en plus du premier semestre) confirment les objectifs de fin d'année", s'est félicité le directeur général de Sabadell, César González-Bueno, cité dans ce communiqué.

L'établissement bancaire fondé en 1881 près de Barcelone (nord-est), qui revendique environ 12 millions de clients et plus de 18.000 employés, explique ces solides résultats notamment par "la hausse des volumes de crédits".

Mi-octobre, après plusieurs mois de rebondissements politico-financiers, l'OPA hostile de BBVA sur Sabadell avait échoué, mettant un terme à ce méga-projet lancé en mai 2024 et vu d'un mauvais œil par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui craignait une réduction de la concurrence dans le pays.

Dans la foulée, le président de Sabadell, Josep Oliu, avait dit sa "grande satisfaction" pour permettre à la banque de "poursuivre seule sa croissance".