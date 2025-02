Sabadell annonce un dividende record pour ses actionnaires face à l'OPA de BBVA

( AFP / JOSE JORDAN )

La banque espagnole Sabadell a annoncé vendredi une forte hausse de la rémunération de ses actionnaires après avoir dégagé un bénéfice record l'an dernier, en pleine offre publique d'achat (OPA) hostile de sa concurrente BBVA, qu'elle espère faire dérailler.

La quatrième banque d'Espagne a réalisé 1,83 milliard d'euros de bénéfice net sur un an, soit 37% de plus que celui de 1,33 milliard engrangé en 2023. Il s'agit du résultat le plus élevé jamais obtenu par l'entreprise.

Le bénéfice du groupe catalan est supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui prévoyaient en moyenne 1,69 milliard d'euros de profits net.

Ce "nouveau bénéfice record prouve que nous avons pris les bonnes décisions" et "que nous sommes sur la bonne voie (...) avec des niveaux de rentabilité élevés", a souligné dans un communiqué le directeur général de Sabadell, César González-Bueno.

Au vu de ces résultats, la banque indique porter à 3,3 milliards d'euros la rémunération de ses actionnaires entre 2024 et 2025, sous forme de dividendes ou de rachats d'action. Ce montant record est supérieur de 400 millions d'euros à la prévision annoncée l'été dernier.

"Au cours des 13 prochains mois, les actionnaires recevront une rémunération équivalente à 22% de la valeur de leurs actions. Aucune des grandes banques espagnoles ne prévoit d'offrir une proportion similaire", a insisté le président de Sabadell, Josep Oliu.

Cette annonce survient alors que Sabadell est visée depuis le 9 mai par une OPA hostile de la part de sa concurrente BBVA, deuxième banque espagnole, dont l'issue reste à ce stade très incertaine.

BBVA, qui souhaite former un géant bancaire européen, capable de rivaliser avec HSBC ou Santander, espère convaincre une majorité d'actionnaires de Sabadell, détenue par une multitude d'investisseurs dont aucun ne dépasse 5%.

Mais l'opération se heurte à l'opposition frontale des dirigeants de Sabadell, qui souhaitent maintenir le groupe hors du giron de ses concurrents, et du gouvernement espagnol, qui craint qu'elle ne réduise la concurrence.

Dans ce contexte, la direction de Sabadell a annoncé fin janvier qu'elle réimplantait son siège social en Catalogne, sept ans après quitté la région en raison des inquiétudes suscitées par la tentative de sécession indépendantiste.

Cette décision a été analysée comme une manœuvre pour compliquer l'OPA, en renforçant le soutien apporté à Sabadell par les autorités catalanes et par les actionnaires attachés au maintien du groupe en Catalogne.