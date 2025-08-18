Saba Capital, la société de Weinstein, s'enrichit de talents dans le domaine des fonds spéculatifs en recrutant des partenaires de Millennium

par Svea Herbst-Bayliss

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Boaz Weinstein, surtout connu pour son pari gagnant contre le trader de JPMorgan Chase JPM.N connu sous le nom de la Baleine de Londres, recrute deux associés principaux alors que sa société, Saba Capital Management, prévoit de se développer dans le domaine du trading quantitatif de crédit.

Basée à New York, Saba, qui investit 6 milliards de dollars pour le compte de clients et tente de secouer le secteur des fonds à capital fixe, retrouvera Jeremy Benkiewicz, cofondateur de la société, au début de l'année prochaine, ont indiqué lundi des personnes au fait de l'affaire. Saba fait également de Kieran Goodwin, qui a conseillé la société, un partenaire pour diriger l'évolution de Saba vers le trading quantitatif de crédit, ont déclaré les personnes, qui n'ont pas le droit de discuter publiquement des décisions concernant le personnel. M. Benkiewicz rejoindra la société en février. Il a travaillé avec Weinstein pendant près de vingt ans à la Deutsche Bank et chez Saba et est un expert du trading de crédit, de la valeur relative des actifs croisés et du trading d'arbitrage de convertibles.

M. Benkiewicz a travaillé dernièrement comme gestionnaire de portefeuille au sein du fonds spéculatif Millennium Management pendant cinq ans. Ni lui ni Millennium n'ont répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Goodwin travaillait auparavant chez King Street, où il était partenaire, membre du comité d'investissement et responsable du négoce. Il n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Dans le courant de l'année, Saba lancera une stratégie de trading essentiellement systématique, appelée Saba LT, qui vise à identifier les dislocations de crédit et à prendre pied dans l'électronisation accélérée des transactions sur les obligations d'entreprise.

Pour jeter les bases de cette expansion, Saba a engagé Robert Rappleye et David Buckman, deux traders quantitatifs du fonds spéculatif Jane Street. Ils sont tous deux partenaires chez Saba.

La concurrence entre les fonds spéculatifs pour attirer les talents est féroce. Les meilleurs gestionnaires de portefeuille et traders touchent des salaires mirobolants, car les sociétés tentent de séduire davantage de fonds de pension, de fonds de dotation et d'autres investisseurs en leur promettant de capter une partie de la hausse du marché tout en garantissant des pertes moindres en cas de baisse.

M. Weinstein, qui a remporté un concours de sélection d'actions au lycée en battant des milliers d'autres étudiants, a récemment mené une bataille pour secouer le secteur britannique des fonds d'investissement afin d'obtenir de meilleurs rendements et a conclu des accords avec une poignée de fonds fermés.

En 2012, M. Weinstein s'est fait connaître pour avoir repéré des schémas de transactions inhabituels sur le marché du crédit par un trader de JPMorgan, appelé la "baleine de Londres", qui ont entraîné des pertes de quelque 6 milliards de dollars pour la banque.