Saab: va développer un sous-marin autonome pour la Suède
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 09:59
L'objectif du projet est de développer un concept de véhicule sous-marin sans équipage plus grand (LUUV). Saab est le maître d'oeuvre du LUUV et sera responsable de la conception, de la construction et des essais du véhicule.
Les premiers essais en mer sont prévus pour l'été 2026.
Il est important de surveiller et de cartographier les infrastructures des fonds marins, ainsi que de détecter et de dissuader les menaces sous la surface.
Le LUUV servira d'outil d'aide à la décision pour les opérateurs et ne sera pas conçu pour le port d'armes dans un premier temps.
' Le projet permet de créer des solutions innovantes qui peuvent apporter des progrès significatifs dans la technologie sous-marine et s'intègrent bien au travail de développement déjà en cours de Saab en matière d'autonomie ', a déclaré Mats Wicksell, responsable du secteur d'activité Kockums de Saab.
