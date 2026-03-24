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Saab s'allie à Cohere pour accélérer l'intégration de l'IA dans GlobalEye
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:41

Le groupe suédois renforce sa stratégie technologique en nouant un partenariat avec une société canadienne spécialisée en intelligence artificielle.

Saab annonce la signature d'un protocole d'accord avec la société canadienne Cohere afin de développer des solutions avancées d'intelligence artificielle (IA) autour de son système de surveillance aérienne GlobalEye.

Cet accord vise en priorité l'opportunité commerciale au Canada, tout en bénéficiant aux opérateurs actuels et futurs du système à l'international.
La collaboration portera notamment sur le support de mission basé sur les données, les outils de maintenance et le traitement de l'information, avec une intégration locale dans des environnements aéronautiques sécurisés.

Des projets pilotes ont déjà été identifiés afin d'évaluer les modalités concrètes de coopération en fonction des besoins du programme.
Au-delà de GlobalEye, les technologies développées doivent enrichir l'offre globale de Saab et renforcer sa compétitivité internationale.

Saab recule de 1,9% à Stockholm mais signe toujours une progression de plus de 16% depuis le début de l'année.

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