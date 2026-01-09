Saab reçoit une commande de la Suède pour son Trackfire RWS
"La commande du FMV servira l'Armée suédoise et le Bataillon amphibie 2030, un projet de défense en cours visant à développer les futures forces amphibies au sein des forces armées suédoises", explique le groupe de défense suédois.
Selon Saab, sa "station à double arme entièrement stabilisée, télécommandée, offre une précision chirurgicale en mouvement, que ce soit monté sur des navires de guerre, des véhicules terrestres ou des positions de défense stationnaires".
La commande du FMV comprend le nouveau Trackfire ARES (Aerial Response) RWS, équipé d'une mitrailleuse à chaîne M230LF Bushmaster de 30x113 mm comme arme principale, qui offre une capacité efficace anti-drones (C-UAS).
