 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saab lance un capteur de guerre électronique, le titre s'envole
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 09:27

Le groupe suédois étend sa gamme Sirius Compact avec une nouvelle solution destinée aux installations fixes et à la surveillance persistante de zones sensibles. Le titre s'adjuge plus de 4% à la Bourse de Stockholm.

Saab annonce le lancement du Sirius Compact L24R, un capteur passif de guerre électronique conçu pour des applications fixes de sécurité nationale. Présenté lors du symposium AOC EW Europe à Helsinki (Finlande), ce nouveau système est destiné à être installé sur des mâts ou des infrastructures existantes afin de détecter, suivre, classifier et localiser des émissions radar provenant notamment d'avions de combat, de radars de surveillance ou de navires de surface.

Le Sirius Compact L24R complète la gamme de capteurs R-ESM (Radar Electronic Support Measures) de Saab. "Le nouveau capteur Sirius Compact L24R constitue une extension bienvenue du portefeuille tactique existant, avec une solution spécifiquement conçue pour une surveillance persistante de sites fixes et une couverture stratégique étendue", a déclaré Carl-Johan Bergholm, directeur de la division Surveillance de Saab.

Le système pourra être déployé dans des configurations fixes ou mobiles. Saab souligne que son architecture modulaire et compacte permet une installation rapide et une intégration facilitée dans des environnements connectés. Fonctionnant de manière autonome, le capteur traite en continu les données de renseignement sans stocker d'informations sensibles localement.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La frégate française FDI Amiral Ronarc'h à Göteborg
    La Suède va commander quatre frégates au français Naval Group
    information fournie par Reuters 19.05.2026 10:25 

    La Suède a annoncé mardi la commande de quatre frégates ‌auprès du groupe français Naval Group, pour un investissement total d'environ 40 milliards de couronnes suédoises (3,7 milliards d'euros environ) et une première livraison attendue ​en 2030. L'achat du modèle ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Le mouvement reste haussier
    RAMSAY GENERALE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.05.2026 10:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • L'économie japonaise a résisté au premier trimestre 2026, avec une croissance de 0,5%, mais l'inflation entraînée par la guerre au Moyen-Orient complique l'équation pour Tokyo ( AFP / Kazuhiro NOGI )
    Japon: l'économie résiste, mais l'impact de la guerre au Moyen-Orient menace
    information fournie par AFP 19.05.2026 10:10 

    L'économie japonaise a résisté au premier trimestre 2026, avec une croissance de 0,5%, mais l'inflation entraînée par la guerre au Moyen-Orient complique l'équation pour Tokyo, confronté à une envolée de ses rendements obligataires et qui réfléchit à un budget ... Lire la suite

  • Des deux-roues au milieu du trafic à Hanoï au Vietnam le 17 juillet 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Le Vietnam fait marche arrière sur l'interdiction des deux-roues à essence
    information fournie par AFP 19.05.2026 09:56 

    Des millions de scooters circulent chaque jour dans les rues étroites de Hanoï, alimentant la pollution chronique de la capitale vietnamienne. Malgré ces nuisances, les autorités ont fait marche arrière sur un ambitieux projet d'interdiction de ces véhicules. Hanoï ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,39 +0,64%
CAC 40
8 041,3 +0,67%
VALLOUREC
24,22 -7,10%
NANOBIOTIX
39,12 -8,43%
SOITEC
145,1 +3,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank