Saab lance un capteur de guerre électronique, le titre s'envole

Le groupe suédois étend sa gamme Sirius Compact avec une nouvelle solution destinée aux installations fixes et à la surveillance persistante de zones sensibles. Le titre s'adjuge plus de 4% à la Bourse de Stockholm.

Saab annonce le lancement du Sirius Compact L24R, un capteur passif de guerre électronique conçu pour des applications fixes de sécurité nationale. Présenté lors du symposium AOC EW Europe à Helsinki (Finlande), ce nouveau système est destiné à être installé sur des mâts ou des infrastructures existantes afin de détecter, suivre, classifier et localiser des émissions radar provenant notamment d'avions de combat, de radars de surveillance ou de navires de surface.

Le Sirius Compact L24R complète la gamme de capteurs R-ESM (Radar Electronic Support Measures) de Saab. "Le nouveau capteur Sirius Compact L24R constitue une extension bienvenue du portefeuille tactique existant, avec une solution spécifiquement conçue pour une surveillance persistante de sites fixes et une couverture stratégique étendue", a déclaré Carl-Johan Bergholm, directeur de la division Surveillance de Saab.

Le système pourra être déployé dans des configurations fixes ou mobiles. Saab souligne que son architecture modulaire et compacte permet une installation rapide et une intégration facilitée dans des environnements connectés. Fonctionnant de manière autonome, le capteur traite en continu les données de renseignement sans stocker d'informations sensibles localement.