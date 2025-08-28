Saab: a reçu une commande de la Royal Thai Air Force
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:43
La valeur de la commande s'élève à environ 5,3 milliards de SEK et les livraisons auront lieu entre 2025 et 2030.
Le contrat entre Saab et FMV porte sur trois avions Gripen E et un Gripen F, ainsi que sur l'équipement, le soutien et la formation associés.
La Royal Thai Air Force exploite actuellement un escadron de chasseurs multirôles Gripen C/D.
' La Thaïlande est déjà un utilisateur bien établi du Gripen et connaît bien les atouts que le Gripen apporte aux forces armées royales thaïlandaises. La Thaïlande a choisi l'avion de chasse le plus moderne du marché pour construire sa prochaine génération de capacités stratégiques indépendantes ', a déclaré Micael Johansson, président et DG de Saab.
