Saab a réalisé un investissement dans Pythom en Suède
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 14:57
Saab investit 10 millions de dollars dans Pythom et agit en tant qu'investisseur principal dans le récent tour de financement de Pythom. Cet investissement permettra d'accélérer le développement et le déploiement de ses systèmes de lancement par l'entreprise.
L'investissement dans Pythom soutient la stratégie de Saab visant à combler les lacunes de capacités dans le domaine spatial, à accélérer l'innovation dans des domaines critiques pour la sécurité nationale et à renforcer les capacités spatiales de la Suède.
Cela s'inscrit dans l'ambition de Saab de contribuer aux besoins émergents de la défense spatiale mondiale.
' La vision et la technologie de Pythom offrent une opportunité unique de faire progresser les capacités spatiales de la Suède et de ses alliés de manière à la fois pragmatique et tournée vers l'avenir. Nous sommes fiers de soutenir leur parcours vers leur premier vol orbital ', déclare Marcus Wandt, responsable de la stratégie et de la technologie du groupe chez Saab.
