Saab a nommé un nouveau responsable de la stratégie et de la technologie
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:59

Saab a nommé Marcus Wandt au poste de responsable de la stratégie et de la technologie et nouveau membre de la direction.Il est actuellement directeur de l'innovation chez Saab.

Avec une expérience en tant que pilote de chasse de l'armée de l'air suédoise, Marcus Wandt a précédemment occupé le poste de pilote d'essai en chef chez Saab.

Il a été l'un des astronautes du voyage de l'Agence spatiale européenne vers la Station spatiale internationale en 2024.

' La recherche et les partenariats technologiques sont des priorités stratégiques pour Saab afin de s'assurer que nous restons à l'avant-garde de l'innovation alors que le développement technologique se poursuit à un rythme très rapide ', a déclaré Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab.

