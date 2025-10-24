Saab a nommé un nouveau responsable de la stratégie et de la technologie
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:59
Avec une expérience en tant que pilote de chasse de l'armée de l'air suédoise, Marcus Wandt a précédemment occupé le poste de pilote d'essai en chef chez Saab.
Il a été l'un des astronautes du voyage de l'Agence spatiale européenne vers la Station spatiale internationale en 2024.
' La recherche et les partenariats technologiques sont des priorités stratégiques pour Saab afin de s'assurer que nous restons à l'avant-garde de l'innovation alors que le développement technologique se poursuit à un rythme très rapide ', a déclaré Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab.
