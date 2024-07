S1 2024 : sur une bonne trajectoire (Drone Volt)

S1 2024 : sur une bonne trajectoire

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié un chiffre d’affaires et une marge brute à fin juin 2024 supérieurs aux attentes, avec notamment des ventes portées par le contrat de distribution de 12m€. Toutefois, pour faire face à sa très forte croissance, le groupe a annoncé le lancement d’une nouvelle augmentation de capital. Estimant que Drone Volt devrait atteindre ses objectifs en 2024, nous réitérons notre recommandation à l’achat.

ACTUALITÉ

Le chiffre d’affaires a bondi de 49% à 23,6m€, porté notamment par une hausse de 45% des ventes dans la Distribution à 22,1m€ (un montant sur un semestre sensiblement équivalent à celui réalisé sur l’ensemble de 2023).

Le résultat brut a progressé de 43% à 2,5m€, entraînant une baisse de la marge brute de 10% à 7% d’une année sur l’autre.

Lancement d’une nouvelle augmentation de capital d’un montant compris entre 1,28m€ et 2,15m€, entraînant une possible dilution des actionnaires actuels comprise entre 13% et 19%.

Le groupe est confiant dans ses capacités à atteindre ses objectifs en termes de croissance durable de la marge brute.

ANALYSE

Un contrat de distribution inattendu de 12m€ rempli

La croissance du chiffre d’affaires (à 23,6m€) s’est établie à 49%, portée par une hausse de 45% des ventes dans la Distribution, à 22,1m€. Ce montant est pratiquement égal à celui généré sur l’ensemble de 2023, grâce “aux excellentes relations” avec le client avec lequel un important contrat (20m€) avait été signé en 2023. Ce même client a généré plus de 12m€ de facturations additionnelles au T2 2024, une bonne surprise alors que nous anticipions un trimestre plus compliqué au niveau du chiffre d’affaires.

Les marges soutenues par les services

Cependant, la marge brute a progressé de 43% à 2,5m€, le triplement du résultat brut de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY à 920m€ ayant compensé la contraction du taux de marge brute de la distribution de 10% à 7% alors que le client majeur a probablement été dur en affaires. Notre conviction est que la prestation de « Drone as a Service » change la donne et sera à l’origine de la croissance future des résultats. Au cours du trimestre, les marges de cette dernière activité se sont améliorées grâce à la complexité croissante des missions réalisées, ce qui laisse entrevoir un savoir-faire différenciant.

Amélioration des relations avec les pouvoirs publics

Alors que le PDG Marc Courcelle s’est récemment entretenu avec l’actuel ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, Drone Volt a signé le Pacte drones voué à faciliter les échanges entre le secteur des drones et les services de l’État. Ces deux éléments constituent des avancées majeures. En effet, le groupe peinait jusqu’ici à rencontrer les acheteurs au sein de l’administration, et ce malgré de bonnes relations avec d’éventuels utilisateurs finaux (tels que des policiers). La probabilité non nulle que Sébastien Lecornu reste ministre si une coalition centriste devait émerger face à l’absence de majorité absolue au terme des dernières élections législatives constitue une bonne nouvelle. Même dans le cas inverse, nous estimons que la reconnaissance de l’importance des drones par un prochain gouvernement ne devrait pas être remise en cause, le sujet paraissant faire l’objet d’un consensus entre les différents partis politiques.

Lancement d’une nouvelle augmentation de capital

Drone Volt a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription susceptible de lever, net de commission, entre 1,28m€ et 2,15m€ (en cas de réalisation de l’Opération a` hauteur de 75% ou 115%) au prix de 0.0065€ faisant apparaître une décote faciale de 15,58% par rapport au cours de clôture de l’action DRONE VOLT le 10 juillet 2024 (0,0077€). Pour les actionnaires ne souscrivant pas à l’offre, la dilution devrait être comprise entre 13% et 19%. Dix investisseurs se sont engagés à souscrire à titre libre des Actions Nouvelles représentant environ 75% du montant initial de l’opération pour une commission de 170,7k (représentant 6,52% à 10% du produit brut suivant le taux de réalisation).

Les fonds levés serviront à financer les besoins en fonds de roulement découlant de la croissance exceptionnelle affichée dans les résultats publiés pour le S1.

Perspectives encourageantes pour le S2

La bonne relation avec le client majeur constitue une bonne nouvelle, générant une activité rentabilisant la base de coûts fixes même avec des marges plus faibles. En outre, la prestation “Drone as a service” ne représente pour le moment qu’un peu plus de 33% du chiffre d’affaires de la division, ce qui laisse entrevoir un potentiel d’amélioration en termes de contribution à l’activité et aux marges à l’échelle du groupe.

Construit en Europe, le DRONE VOLT KOBRA devrait également apporter sa contribution à l’approche de fin 2024 et bénéficier du développement des marchés internationaux (au Moyen-Orient et en Turquie comme récemment annoncé), surtout après avoir intéressé plus de 100 prospects pendant le salon Eurosatory, dont 90% d’étrangers.

Enfin, le groupe a réaffirmé que la maîtrise de ses coûts sur le front de la masse salariale et de la R&D devrait lui permettre d’améliorer ses résultats et sa génération de flux de trésorerie. De fait, nous estimons qu’il devrait facilement atteindre les objectifs qu’il s’est fixés pour 2024.

IMPACT

Nous allons actualiser nos prévisions pour tenir compte de l’accélération de la croissance du chiffre d’affaires, du repli du taux de marge brute et de la nouvelle augmentation de capital. De fait, notre objectif de cours pourrait être ajusté à la baisse.