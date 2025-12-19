S&P500 : plus que 0,8% pour battre un record
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 18:34
Le franchissement des 6.901 préfigurerait le test des 7.000, un score "rond" qui pourrait être visé d'ici le 31 décembre pour clôturer l'année en beauté, pas loin des 20%, et même en se contentant de se maintenir au-delà de 6.850, le "S&P" inscrirait un 8ème mois de hausse consécutif... la plus longue série haussière du 21ème siècle.
A lire aussi
-
L'administration Trump s'apprête à dévoiler vendredi des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein, une publication attendue avec impatience aux Etats-Unis après des mois de tergiversations du président républicain. Le gouvernement, qui a jusqu'à ... Lire la suite
-
Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi qu'il débloquait plus de 200 millions de dollars (170,7 millions d'euros) en urgence pour le Sri Lanka après le passage dévastateur du cyclone Ditwah. Le cyclone, qui a frappé ce pays d'Asie du Sud en novembre, ... Lire la suite
-
Une crèche de Noël faite entièrement en sable recouvre la plage de Las Canteras, sur l'île de Grande Canarie. Les sculptures, réalisées par des artistes internationaux, devraient attirer des milliers de visiteurs.
-
Des centaines de personnes ont nagé au large de la plage de Bondi à Sydney, vendredi, en hommage aux 15 personnes tuées par balle le 14 décembre lors d'une fête juive.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer