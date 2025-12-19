 Aller au contenu principal
S&P500 : plus que 0,8% pour battre un record
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 18:34

Le mois de décembre est un très bon millésime pour Wall Street : la cerise sur le gâteau aurait consisté à transformer cette séance des "4 sorcières" en record absolu mais il manque 0,8% ce soir (par rapport au 11 décembre) alors que l'indice gagne près de 1% vers 6.840Pts.
Le franchissement des 6.901 préfigurerait le test des 7.000, un score "rond" qui pourrait être visé d'ici le 31 décembre pour clôturer l'année en beauté, pas loin des 20%, et même en se contentant de se maintenir au-delà de 6.850, le "S&P" inscrirait un 8ème mois de hausse consécutif... la plus longue série haussière du 21ème siècle.

