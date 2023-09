S&P500: le rebond vers 4.330Pts échoue information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 19:57

(CercleFinance.com) -Le S&P500 ne parvient pas à préserver ses gains initiaux et le rebond vers 4.330Pts (ex-support majeur des 26 juin, 18 août et 21 septembre) échoue.

Ceci confirme et valide une fois encore le signal baissier du 22 septembre en direction du 'gap' des 4.232 du 1er juin et plus vraisemblablement du support des 4.050 des 26 avril et 4 mai dernier, niveau qui correspond au report d'amplitude sous 4.330.

Rappel : le S&P500 lâche -3,3% sur le trimestre écoulé et navigue à proximité de ses niveaux du 2 juin dernier... ou du 28 avril 2022.