S&P500 : 666 mi mars 2009, 6.666 ce 19 septembre à 21h27
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 21:47

C'est clairement symbolique, et surement pas un hasard : parti de 666 le 6 mars 2009, voici le S&P500 6.666 ce 19 septembre à 21h27.
L'objectif d'une multiplication par 10 est atteint, moyennant des niveaux de valorisation sans précédent, ce qui n'arrête aucun acheteur après 10 semaines de hausse sur 12, un total de 27 records et aucun retracement de plus de 2%.
C'est tellement hors norme et sans précédent que toute prévision, tout objectif haussier devient... 'audacieux'.

