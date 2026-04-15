S&P500 : 11 séances de hausse, plus rapide retour au zénith de l'histoire
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 16:45
Onze séance de hausse sans aucun retracement, c'est intrinsèquement exceptionnel, 11 séances de hausse avec un pétrole qui fait des embardées de 15% dans les 2 sens, des taux restant 35 à 40Pts plus hauts qu'en février, cela relève du prodige.
L'indice, en refranchissant les 6.830, a invalidé le "rounding-top" sous 7.000, lequel aurait statistiquement dû déboucher sur une correction de -15%, vers 6.100, et probablement 5.830, un "gap" resté béant depuis le 23 mai 2025, puis 5.691Pts ("gap" majeur ouvert le 9/5/2025).
Un repli de -20% aurait égalé celui de mi-février à début avril 2025... et à cette époque, il n'y avait ni guerre ni pénuries, ni affrontement ouvert entre la Chine et les Etats Unis.
A lire aussi
-
Le gouvernement de Keir Starmer tente vendredi de contenir de nouveaux appels à la démission du Premier ministre britannique, accusé d'avoir menti au Parlement, après de nouvelles révélations sur le processus de nomination de l'ex-ambassadeur aux Etats-Unis Peter ... Lire la suite
-
Il faudra environ deux ans pour récupérer la production d'énergie perdue au Moyen-Orient à cause du conflit qui y sévit, a déclaré Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans une interview accordée au quotidien suisse Neue Zürcher ... Lire la suite
-
par Jan Strupczewski La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever son taux directeur à deux reprises cette année pour lutter contre le bond de l'inflation lié aux prix de l'énergie, avant de revenir sur ces mesures en 2027, a déclaré vendredi le chef ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes ouvrent sur de légères hausses en début de séance vendredi, un cessez-le-feu bien que fragile entre le Liban et Israël étant entré en vigueur tandis que la possibilité d'une reprise des négociations entre les États-Unis et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer