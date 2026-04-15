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S&P500 : 11 séances de hausse, plus rapide retour au zénith de l'histoire
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 16:45

Le S&P500 ( 0,25% à 6.995, second meilleur score intraday de l'histoire) aligne 11 séances de hausse pour un gain cumulé de 10,3%, l'indice s'offre le plus rapide retour au contact d'un zénith historique jamais observé (il avait fallu 10 semaine en 2025 après l'épisode des "tarifs de Trump").
Onze séance de hausse sans aucun retracement, c'est intrinsèquement exceptionnel, 11 séances de hausse avec un pétrole qui fait des embardées de 15% dans les 2 sens, des taux restant 35 à 40Pts plus hauts qu'en février, cela relève du prodige.
L'indice, en refranchissant les 6.830, a invalidé le "rounding-top" sous 7.000, lequel aurait statistiquement dû déboucher sur une correction de -15%, vers 6.100, et probablement 5.830, un "gap" resté béant depuis le 23 mai 2025, puis 5.691Pts ("gap" majeur ouvert le 9/5/2025).
Un repli de -20% aurait égalé celui de mi-février à début avril 2025... et à cette époque, il n'y avait ni guerre ni pénuries, ni affrontement ouvert entre la Chine et les Etats Unis.

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