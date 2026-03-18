S&P révise les perspectives du fonds de crédit privé de Cliffwater à "négatives" en raison de l'augmentation des rachats

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L'agence de notation S&P Global a révisé la perspective du fonds de crédit privé phare de Cliffwater LLC de "stable" à "négative" mercredi, citant des demandes de rachat plus élevées de la part des investisseurs.

Le Cliffwater Corporate Lending Fund, d'une valeur de 33 milliards de dollars, a plafonné les rachats à 7 % après que les investisseurs aient cherché à racheter environ 14 % des actions au premier trimestre, a rapporté Bloomberg News la semaine dernière, citant une lettre aux investisseurs.

* S&P a déclaré que le profil de liquidité du fonds pourrait s'affaiblir si les demandes de rachat importantes se poursuivent et si la décision d'autoriser des rachats supérieurs au minimum de 5 % devient la nouvelle norme plutôt que l'exception.

* "Nous considérons le plafond de rachat de 5 % comme un garde-fou important pour la liquidité. Le relèvement du plafond de rachat à 7 % par trimestre affaiblirait notre opinion sur la liquidité du fonds", a déclaré S&P.

* Cette décision intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la qualité des actifs et les valorisations des crédits privés, en particulier les prêts de logiciels, à la suite de défaillances très médiatisées qui ont déclenché des vagues de rachats dans les fonds.

* Malgré une performance plus faible au début de 2026, S&P a confirmé la note "A" du Cliffwater Corporate Lending Fund, citant une qualité d'actifs stable, un faible effet de levier et une liquidité satisfaisante.

* Cliffwater est le plus grand fonds d'intervalle et l'un des plus grands fonds de crédit privé aux États-Unis, selon S&P Global, et fonctionne comme une société d'investissement à capital fixe qui rachète périodiquement ses actions aux investisseurs.

* Cette semaine, Cliffwater était sur le marché, vendant pour 1 milliard de dollars de prêts. Lorsqu'un fonds de crédit à capital fixe agit de la sorte, c'est souvent pour renforcer sa trésorerie ou faire face à des rachats.

* Le directeur général de Cliffwater a déclaré publiquement qu'il disposait d'importantes liquidités, mais a admis que ces liquidités "seraient garanties par des emprunts supplémentaires", a rapporté le New York Times au début du mois, se référant à une lettre d'un investisseur.

* La performance des prêts sous-jacents du crédit privé s'est élargie, les plus performants étant désormais évalués à plus de 97 % de leur valeur nominale, tandis que la part des prêts dont la valeur a chuté de plus de 10 % a bondi de 5 % au cours des trois dernières années, selon un récent rapport de Houlihan Lokey communiqué à Reuters.

* La décision de JPMorgan Chase JPM.N de réduire la valeur de certains prêts accordés à des acteurs privés du secteur du crédit aura pour effet de réduire les prêts accordés aux fonds, a rapporté Reuters la semaine dernière .