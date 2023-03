S&P Global relève la note de crédit à long terme de Vallourec à 'BB-' ; Perspective Positive

S&P Global relève la not e d e crédit à long terme de Vallourec à 'BB-' ; P erspective P ositive

Meudon (France), 6 mars 2023 - S&P Global a relevé la note de crédit à long terme de Vallourec de "B+" à "BB-" assortie d’une perspective positive.

S&P Global a confirmé la note "BB-" de l'emprunt obligataire de premier rang non garanti et a également confirmé la note "B" pour son programme de billets de trésorerie.

La perspective positive de S&P Global reflète ses hypothèses d’un Résultat Brut d’Exploitation (RBE) en hausse en 2023 par rapport à 2022 et une réduction de la dette nette dans les années à venir, conformément aux objectifs les plus récents communiqués par le Groupe, à savoir :

Une augmentation du RBE en 2023 par rapport à 2022, grâce à la fois au segment Tubes et au segment Mine et Forêts





Une génération de flux de trésorerie disponible positif pour l’exercice 2023, malgré des dépenses d’investissement plus élevées, à hauteur d’environ 220 millions d’euros, ainsi que des frais de restructuration non-récurrents pour approximativement 350 millions d’euros, dans le cadre du plan New Vallourec ( a )





La poursuite de la réduction de la dette nette en 2023 ( b )





Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré :

« Nous sommes ravis de ce nouveau relèvement de la note de crédit du Groupe qui confirme le succès de notre plan stratégique New Vallourec. En particulier, nous avons fortement progressé dans la réduction de la dette nette au cours du quatrième trimestre 2022, cela va se poursuivre au cours des deux prochaines années, vers l'objectif d'une dette nette nulle au plus tard à la fin de l'exercice 2025 ».

Le 3 février 2021, Vallourec a communiqué un objectif de levier financier net de 2,5x en fin d'exercice 2022, et de 1,2x en fin d'exercice 2025 ( c ) . A la fin de l'exercice 2022, le levier financier net était de 1,6x.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 16 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

a Flux de Trésorerie Disponible se définit comme le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) ajusté de s variations de provisions, moins Intérêts et Impôts décaissés, variation du B esoin en F onds de R oulement, moins I nvestissement s Industriels et moins Charges de Restructuration/Autre s

b Variation de la Dette Nette se définit comme le Flux de Trésorerie Disponible moins les C essions d’ A ctifs/ A utre s

c Le levier financier net est défini comme suit : Dette nette à la fin de la période / Résultat Brut d’Exploitation des 12 derniers mois

