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S&P Global progresse après que BMO a relevé ses prévisions de croissance en raison de l'augmentation des émissions facturées
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de l'agence de notation S&P Global SPGI.N augmentent de 1,77 % à 433,97 $ dans les échanges du matin

** BMO augmente le PT sur SPGI à 495$ de 482$ en citant +22% a/a dans l'émission facturée de février, comparé à l 'augmentation de 3% a/a de janvier

** Le nouveau PT représente une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les données sur les émissions mondiales du 1er trimestre 26 selon Dealogic montrent une croissance de 5 % des émissions mondiales, les émissions américaines ayant augmenté de 20 % en glissement annuel, selon la société de courtage

** Les dérivés négociés en bourse de SPGI (ETD) ont augmenté de 20% en février par rapport à l'année précédente

** 26 des 29 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et trois comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 543,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, le titre a baissé de 16,6 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 15:33:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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