S&P Global progresse après que BMO a relevé ses prévisions de croissance en raison de l'augmentation des émissions facturées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de l'agence de notation S&P Global SPGI.N augmentent de 1,77 % à 433,97 $ dans les échanges du matin

** BMO augmente le PT sur SPGI à 495$ de 482$ en citant +22% a/a dans l'émission facturée de février, comparé à l 'augmentation de 3% a/a de janvier

** Le nouveau PT représente une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les données sur les émissions mondiales du 1er trimestre 26 selon Dealogic montrent une croissance de 5 % des émissions mondiales, les émissions américaines ayant augmenté de 20 % en glissement annuel, selon la société de courtage

** Les dérivés négociés en bourse de SPGI (ETD) ont augmenté de 20% en février par rapport à l'année précédente

** 26 des 29 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et trois comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 543,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, le titre a baissé de 16,6 % depuis le début de l'année