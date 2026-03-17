S&P Global progresse après que BMO a relevé ses prévisions de croissance en raison de l'augmentation des émissions facturées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 mars - ** Les actions de l'agence de notation S&P Global SPGI.N augmentent de 1,77 % à 433,97 $ dans les échanges du matin
** BMO augmente le PT sur SPGI à 495$ de 482$ en citant +22% a/a dans l'émission facturée de février, comparé à l 'augmentation de 3% a/a de janvier
** Le nouveau PT représente une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Les données sur les émissions mondiales du 1er trimestre 26 selon Dealogic montrent une croissance de 5 % des émissions mondiales, les émissions américaines ayant augmenté de 20 % en glissement annuel, selon la société de courtage
** Les dérivés négociés en bourse de SPGI (ETD) ont augmenté de 20% en février par rapport à l'année précédente
** 26 des 29 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et trois comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 543,50 $ - données compilées par LSEG
** En incluant le mouvement de la séance, le titre a baissé de 16,6 % depuis le début de l'année
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