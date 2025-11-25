S&P Global met les notes d'Under Armour sous surveillance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

L'agence de notation S&P Global a placé mardi les notes du fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse.

Dans un rapport publié mardi à l'adresse et accompagnant son changement de perspective, S&P a cité les défis de restructuration continus d'Under Armour et la baisse persistante des ventes, y compris une chute de 16 % des ventes de chaussures et de 1 % des ventes de vêtements au cours du dernier trimestre.

La marge brute d'Under Armour a également été touchée au cours du deuxième trimestre, ce que les analystes de S&P ont attribué principalement à la politique tarifaire américaine ainsi qu'aux "conflits géopolitiques régionaux en cours"

Les marges de la société ont baissé de 275 points de base (bps) au deuxième trimestre, et la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les marges baissent encore de 310 bps à 330 bps au troisième trimestre.

"Il s'agit d'une baisse plus importante que celle à laquelle nous nous attendions au début de l'année", ont écrit les analystes de S&P.

Les analystes ont également souligné les dépenses plus élevées que prévu auxquelles l'entreprise doit faire face dans le cadre de son plan de restructuration 2025 , qui comprend un supplément de 95 millions de dollars récemment approuvé. Cela porte le total des dépenses de restructuration estimées de l'entreprise à 255 millions de dollars jusqu'à l'année fiscale 2026, contre 160 millions de dollars lorsque l'entreprise a annoncé son plan de restructuration l'été dernier.

S&P a maintenu la notation d'Under Armour à BB-, qui se situe dans la partie supérieure de la catégorie spéculative, en indiquant qu'elle "résoudra" la mise sous surveillance négative "dès que possible au cours des 90 prochains jours", en fonction notamment des ventes de vacances et des bénéfices.