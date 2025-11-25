 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 052,00
+1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

S&P Global met les notes d'Under Armour sous surveillance
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

L'agence de notation S&P Global a placé mardi les notes du fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse.

Dans un rapport publié mardi à l'adresse et accompagnant son changement de perspective, S&P a cité les défis de restructuration continus d'Under Armour et la baisse persistante des ventes, y compris une chute de 16 % des ventes de chaussures et de 1 % des ventes de vêtements au cours du dernier trimestre.

La marge brute d'Under Armour a également été touchée au cours du deuxième trimestre, ce que les analystes de S&P ont attribué principalement à la politique tarifaire américaine ainsi qu'aux "conflits géopolitiques régionaux en cours"

Les marges de la société ont baissé de 275 points de base (bps) au deuxième trimestre, et la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les marges baissent encore de 310 bps à 330 bps au troisième trimestre.

"Il s'agit d'une baisse plus importante que celle à laquelle nous nous attendions au début de l'année", ont écrit les analystes de S&P.

Les analystes ont également souligné les dépenses plus élevées que prévu auxquelles l'entreprise doit faire face dans le cadre de son plan de restructuration 2025 , qui comprend un supplément de 95 millions de dollars récemment approuvé. Cela porte le total des dépenses de restructuration estimées de l'entreprise à 255 millions de dollars jusqu'à l'année fiscale 2026, contre 160 millions de dollars lorsque l'entreprise a annoncé son plan de restructuration l'été dernier.

S&P a maintenu la notation d'Under Armour à BB-, qui se situe dans la partie supérieure de la catégorie spéculative, en indiquant qu'elle "résoudra" la mise sous surveillance négative "dès que possible au cours des 90 prochains jours", en fonction notamment des ventes de vacances et des bénéfices.

Valeurs associées

UNDER ARMOUR RG-A
4,526 USD NYSE +2,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 19:45:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank