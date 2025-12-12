Ryder System nomme l'initié John Diez directeur général ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 décembre - ** Les actions de la société de logistique Ryder System R.N ont baissé d'environ 3 % à près de 193 dollars dans les échanges du matin
** Le directeur général Robert Sanchez prendra sa retraite le 31 mars 2026
** John Diez, actuellement directeur de l'exploitation de Ryder, assumera le rôle de directeur général à partir du 31 mars 2026
** Diez était auparavant directeur financier de la société
** Sanchez, qui occupe le poste de directeur général depuis 2013, passera au rôle de président exécutif du conseil d'administration
** Les actions ont augmenté de 24,4 % depuis le début de l'année si l'on tient compte de l'évolution de la séance
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer