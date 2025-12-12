 Aller au contenu principal
Ryder System nomme l'initié John Diez directeur général ; les actions chutent
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 16:13

12 décembre - ** Les actions de la société de logistique Ryder System R.N ont baissé d'environ 3 % à près de 193 dollars dans les échanges du matin

** Le directeur général Robert Sanchez prendra sa retraite le 31 mars 2026

** John Diez, actuellement directeur de l'exploitation de Ryder, assumera le rôle de directeur général à partir du 31 mars 2026

** Diez était auparavant directeur financier de la société

** Sanchez, qui occupe le poste de directeur général depuis 2013, passera au rôle de président exécutif du conseil d'administration

** Les actions ont augmenté de 24,4 % depuis le début de l'année si l'on tient compte de l'évolution de la séance

